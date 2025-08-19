Привезли из Таиланда рецепт вкуснющего риса — вот в чем его секрет

Привезли из Таиланда рецепт вкуснющего риса — вот в чем его секрет

Ароматный тайский рис с креветками — это простое, но очень эффектное блюдо, которое украсит любой стол. Сочетание лимонной свежести, чесночного аромата и нежных креветок создает неповторимый вкус настоящей азиатской кухни.

Для приготовления обжарьте 4 измельченных зубчика чеснока в 2 ст. л. масла 30 секунд. Добавьте 200 г промытого риса, 1 ч. л. итальянских трав, соль и 2 ст. л. лимонного сока. Влейте 100 мл горячего бульона, доведите до кипения и тушите под крышкой 15 минут на медленном огне. Выложите 400 г очищенных креветок и 50 г горошка, готовьте еще 5 минут. Подавайте, украсив петрушкой.

Этот рис получается рассыпчатым, с ярким цитрусовым вкусом и нежными креветками. Блюдо отлично подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте — и вы перенесетесь на тайские пляжи, не выходя из кухни!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.