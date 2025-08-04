Привезла рецепт из Грузии! Шашлык из баклажанов на зиму — суперхит!

Шашлык из баклажанов на зиму — вкус пикника в каждой банке! Когда хочется чего-то особенного, но без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой! Баклажаны, маринованные с луком, чесноком и ароматной аджикой, по вкусу напоминают настоящий шашлык — такие же аппетитные, сочные и пряные. Эта заготовка покорила тысячи хозяек, и вот почему: готовится просто, хранится долго, а исчезает со стола моментально!

Готовим вместе:

Берем 2 кг молодых баклажанов — моем, обрезаем хвостики и очищаем от кожуры. Нарезаем крупными кубиками, как для шашлыка. Два репчатых лука шинкуем полукольцами, 5-6 зубчиков чеснока — тонкими пластинками. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем баклажаны порциями до румяной корочки — не нужно доводить до полной мягкости!

В глубокой миске выкладываем баклажаны слоями, пересыпая луком, чесноком и щедро приправляя сухой аджикой (или приправой для шашлыка). Оставляем остывать, а сами готовим маринад: в 300 мл воды растворяем 3 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара, доводим до кипения, вливаем 150 мл 9% уксуса и кипятим 1 минуту. Остужаем до теплого состояния.

Заливаем баклажаны маринадом, оставляем на 5-6 часов — за это время овощи пропитаются всеми ароматами. Для зимней заготовки раскладываем по стерильным банкам, добавляя немного свежего лука, заливаем оставшимся маринадом и стерилизуем 20 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

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