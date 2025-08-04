Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 12:00

Привезла рецепт из Грузии! Шашлык из баклажанов на зиму — суперхит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из баклажанов на зиму — вкус пикника в каждой банке! Когда хочется чего-то особенного, но без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой! Баклажаны, маринованные с луком, чесноком и ароматной аджикой, по вкусу напоминают настоящий шашлык — такие же аппетитные, сочные и пряные. Эта заготовка покорила тысячи хозяек, и вот почему: готовится просто, хранится долго, а исчезает со стола моментально!

Готовим вместе:

Берем 2 кг молодых баклажанов — моем, обрезаем хвостики и очищаем от кожуры. Нарезаем крупными кубиками, как для шашлыка. Два репчатых лука шинкуем полукольцами, 5-6 зубчиков чеснока — тонкими пластинками. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем баклажаны порциями до румяной корочки — не нужно доводить до полной мягкости!

В глубокой миске выкладываем баклажаны слоями, пересыпая луком, чесноком и щедро приправляя сухой аджикой (или приправой для шашлыка). Оставляем остывать, а сами готовим маринад: в 300 мл воды растворяем 3 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара, доводим до кипения, вливаем 150 мл 9% уксуса и кипятим 1 минуту. Остужаем до теплого состояния.

Заливаем баклажаны маринадом, оставляем на 5-6 часов — за это время овощи пропитаются всеми ароматами. Для зимней заготовки раскладываем по стерильным банкам, добавляя немного свежего лука, заливаем оставшимся маринадом и стерилизуем 20 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

баклажаны
рецепты
кулинария
овощи
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.