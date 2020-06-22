Приверженцы схиигумена Сергия ждут приезда Ксении Собчак

https://static.news.ru/photo/1839aeb2-b466-11ea-b40a-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская журналистка, политик и светская львица Ксения Собчак готовится снять документальный фильм об уральском схиигумене Сергии и его конфликте с официальными церковными властями. В Екатеринбурге её ждут 25 июня.

К нам уже приезжал режиссёр фильма, он общался с Сергеем Алиевым, побывал в Среднеуральском женском монастыре. Ксению Анатольевну мы ждём 25-го числа, — рассказал «Ридусу» пресс-секретарь православного активиста Сергея Алиева Дмитрий Пономаренко.

На YouTube-канале «Первый международный позитивный портал» ранее появилась видеозапись беседы режиссёра с Алиевым, из которой следует, что Собчак задумала фильм о православном активисте давно и связывалась с его представителем ещё 3 мая. Режиссёр провёл в монастыре два дня и отснял первые материалы для будущего фильма.

Как писал NEWS.ru, конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря Сергием и священноначалием РПЦ вспыхнул после того, как старец, которого называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, в одной из проповедей проклял сторонников «беззаконной изоляции» и закрытия храмов под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время «испанки». Такие решения, по его словам, принимали только «богоборческие» власти.

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь. Однако священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками. 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.