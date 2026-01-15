Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:09

Присягнувшего на верность ИГ подростка отправили за решетку

Суд Москвы приговорил к 5,5 года присягнувшего ИГ 17-летнего подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве вынесли приговор подростку, который присягнул на верность группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. 17-летний уроженец Таджикистана публично призывал к терроризму в своем Telegram-канале.

Подсудимый полностью признал свою вину. Второй Западный окружной военный суд приговорил молодого человека к пяти с половиной годам в воспитательной колонии. Ему также запретили на три года администрировать любые сайты в интернете. В добавок к этому, мобильный телефон подростка конфисковали в пользу государства.

Ранее в УФСБ по Ростовской области сообщили, что Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Тобольска Замиру Саитову. Мужчина получил 19 лет лишения свободы за подготовку террористического акта в Дагестане.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. В городе Чусовом задержали гражданина РФ 1972 года рождения, которые действовал по указке мошенников.

