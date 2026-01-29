Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:49

Приставы арестовали доли в бизнесе у детей депутата Госдумы

Доли детей депутата Дорошенко в трех фирмах арестовали по иску Генпрокуратуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Судебные приставы арестовали доли детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко в трех компаниях, сообщило РИА Новости. Решение принято в рамках иска Генпрокуратуры о коррупции.

Иск подан против группы людей, включая самого парламентария. Ведомство хочет, чтобы их имущество передали государству. Среди ответчиков — сын и дочь депутата, Эльдар и Милана Дорошенко, которых подозревают в мошенничестве.

Приставы начали работу после получения документов из Центрального районного суда Сочи. Арест наложен на доли в компаниях «Северское ДРСУ», «ДТК» и «Арма-Лайн». По версии следствия, эти фирмы использовали для получения дорожных контрактов.

Следствие считает, что Дорошенко и другие ответчики помогали друг другу незаконно получать государственные деньги. Они могли использовать служебное положение бывшего министра транспорта Краснодарского края Анатолия Вороновского.

По версии Генпрокуратуры, Вороновский создал схему для получения взяток от дорожных компаний. Чтобы скрыть свое участие в бизнесе, он оформлял доли на других людей. Общая сумма денег, полученных по этой схеме с 2016 года, превышает 2,8 млрд рублей.

Ранее в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к Вороновскому. Чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Россия
Генпрокуратура
депутаты
иски
коррупция
