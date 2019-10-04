https://static.news.ru/photo/18f0d2d0-e735-11e9-bd61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yakutia Info/youtube.com

На территории Якутска состоялась согласованная акция в поддержку шамана Александра Габышева, который пытался дойти до Москвы с целью «изгнать Путина». Санкционированное мероприятие посетили примерно 50 человек.

Пикет состоялся на площади Ленина. Акция продолжалась в течение двух часов. Участники мероприятия выступали как непосредственно в поддержку самого шамана, так и в общем против применения к жителям страны карательной медицины.

Они принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами «Я/Мы Шаман». Надпись является отсылкой к фразе, которая стала известной после акций в поддержку журналиста Ивана Голунова и актёра Павла Устинова. Тогда митингующие писали на плакатах «Я/Мы Иван Голунов» и «Я/Мы Павел Устинов».

Пикет за шамана прошёл мирно, задержанных нет, сообщает «Интерфакс».

Александр Габышев был задержан 19 сентября в Бурятии. Мужчина шёл пешком из Якутии в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания он был помещён в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, а затем избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее писал News.ru, Габышев был признан невменяемым по итогу экспертизы. Об этом сообщили правозащитники.