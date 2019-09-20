https://static.news.ru/photo/e64f88f8-dc30-11e9-81d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: instagram.com

Якутскому шаману Александру Габышеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он был обвинён в экстремизме.

По данным « Интерфакса », уголовное дело в отношении Габышева возбудили 12 сентября. С 13 по 20 сентября он находился в розыске и был доставлен к следователю 20 сентября.

Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, — говорится в тексте документа.

Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина». Он прошёл около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии его задержали силовики.

После задержания «шаман-воин» был помещён в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, писал News.ru.