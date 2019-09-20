Якутскому шаману Александру Габышеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он был обвинён в экстремизме.
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Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, — говорится в тексте документа.
Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина». Он прошёл около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии его задержали силовики.
После задержания «шаман-воин» был помещён в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, писал News.ru.