https://static.news.ru/photo/8f9707ba-e5e6-11e9-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев (справа) Фото: instagram.com/aleksandr_shamana

Называющий себя шаманом житель Якутии Александр Габышев признан невменяемым по итогу экспертизы. Об этом сообщили правозащитники.

Нам устно сказали, что он признан невменяемым. Но адвокаты только в субботу смогут ознакомиться с заключением экспертизы, — заявил ТАСС координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Александр Габышев был задержан 19 сентября в Бурятии. Мужчина шёл пешком из Якутии в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания он был помещён в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, а затем избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине вменяют «публичные призывы к экстремизму».

Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям, — говорится в постановлении.

Несмотря на задержание Габышев, сопровождавший его отряд некоторое время продолжал шествие на Москву. Однако 24 сентября объявил о роспуске и прекращении похода. Один из участников группы заявил, что к ним «подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких человек» в полицию, где «доходчиво объяснили», что активисты идут «против системы» и в случае продолжении своих действий будут «признаны террористами», писал News.ru.