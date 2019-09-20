https://static.news.ru/photo/51302626-dbb1-11e9-8356-fa163e074e61_660.jpg Алексаднр Габышев Фото: Ybelov/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Задержанный в Бурятии Александр Габышев, называющий себя якутским «шаманом-воином», освобождён из якутского психоневрологического диспансера под подписку о невыезде.

Александра Габышева выпустили из больницы повидаться с родными. Он под подпиской о невыезде, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Якутии.

Он также добавил, что в отношении шамана возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

Как писал News.ru, шаман Александр Габышев был направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер после того, как его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Мужчина шёл пешком из Якутии в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». В региональном Минздраве подчеркнули, что медицинские специалисты диспансера проведут диагностику его состояния и сделают выводы о его здоровье, основываясь на результатах личных бесед с пациентом, истории его жизни и болезни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о задержанном шамане. В свою очередь, в правозащитной организации Amnesty International призвали освободить якутского шамана Александра Габышева, задержанного в Бурятии, так как он является «узником совести».