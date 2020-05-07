Примерно 200 тысяч москвичей вернутся на работу 12 мая

https://static.news.ru/photo/5cd9aade-9073-11ea-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о смягчении карантинных мер в столице. По его словам, на предприятия с 12 мая вернутся около 200 тысяч сотрудников.

Из 720 промышленных организаций в период действия запретов продолжали работу 350, передаёт РИА Новости. Чиновник отметил, что план поэтапного восстановления работы предприятий был разработан совместно с производствами.

Очень важно, чтобы люди не теряли источник дохода, а экономика столицы могла как можно быстрее восстановиться. И мы понимаем, что предприятия, которые могут хотя бы частично вести свою деятельность в режиме самоизоляции, стараются адаптироваться к текущим условиям. Однако далеко не все производства могут продолжать работу в удалённом режиме, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, c 12 мая в столице возобновят работу предприятия промышленности и строительства. При несоблюдении санитарных требований их будут закрывать.