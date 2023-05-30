Прилепин заявил, что Россия должна возглавить передел мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что Россия должна возглавить передел мира. В интервью NEWS.ru он выразил мнение, что РФ следует создать альянс с Латинской Америкой, Африкой, Китаем, Индией, Северной Кореей, Афганистаном, Ираном.

Отдавать себе отчет <...>, что если мы хотим повалять дурака и сделать «как было», то всё затеянное нами и весь героизм — впустую. Либо мы воюем дальше, либо нет. Если да, то Россия должна выстроить новый лево-правый антиамериканский альянс с Латинской Америкой, Африкой, Китаем, Индией, Северной Кореей, Афганистаном, Ираном, — заявил Прилепин.

Публицист считает, что для того чтобы это произошло, следует «перестать драпировать мавзолей». Прилепин считает необходимым рассказывать, что «Ленин создал Украину» и «наделил ее русскими территориями».

Во-первых, вся Украина — русская территория, и не имеет значения, чего там и куда Ленин наделял, он для начала сделал то, чего мы не сделали, — захватил Киев. И даже пошел на Варшаву. Во-вторых, в Латинской Америке и в Африке — вся эта риторика вообще никому не понятна. Их там почти всех создал Ленин, запустив по всему миру великую антиколониальную борьбу. Они не видят в его поведении ничего плохого. Они его дети, — сказал публицист.

Прилепин считает российскую риторику застарелой и не отвечающей запросам XXI века. Писатель заявил, что РФ должна возглавить новую антиколониальную борьбу по всей планете и «начать новый передел в свою пользу и пользу своих новых друзей».

А мы с тоской смотрим на европейских партнеров и ждем: а вдруг они нас простят, а вдруг [президент Украины Владимир] Зеленский им уже надоел? Так не побеждают, — подытожил писатель.

Подробнее читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от травм.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.