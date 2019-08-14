https://static.news.ru/photo/6d30ba80-be91-11e9-a9b5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не читал приказ Минобрнауки об ограничениях международных контактов для учёных. По его словам, документ «выглядит как перебор».

Он отметил, что специалистам следует проявлять бдительность, так как существует научно-промышленный шпионаж, передаёт РИА Новости .

Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут, — почеркнул он.

Чиновник добавил, что в Кремле изучат вопрос.

Как ранее писал News.ru, российских учёных возмутило ужесточение требований Минобрнауки, касающихся контактов с иностранными специалистами. По их словам, приказ может существенно затруднить проведение открытых семинаров с участием зарубежных гостей и практически свести на нет интернет-переписку с учёными из других стран. В ведомстве заявили, что документ носит рекомендательный характер.