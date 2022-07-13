Пригожин потребовал возбудить уголовные дела против журналистов «Медузы»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин потребовал завести уголовные дела на журналистов «Медузы» (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) после материала издания о деятельности российских ЧВК на Украине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Бизнесмен обратился в Следственный комитет с просьбой провести расследование в отношении двух журналисток: специального корреспондента Лилии Яппаровой и редакционного директора Татьяны Ершовой.

Пригожин усмотрел в вопросах издания уголовную статью о распространении «фейков» про российскую армию. Кроме того, предприниматель отметил, что журналисты «готовят массовые информационные провокации против России» и попросил Бастрыкина возбудить еще одно уголовное дело — о госизмене, — передает Telegram-канал.

Российский предприниматель с декабря 2016 года находится под санкциями США и ряда западных стран. В Соединенных Штатах полагают, что Пригожин руководит Агентством интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и ЧВК Вагнер. Сам бизнесмен отрицает связь с этими организациями.

Юристы Пригожина с октября 2021 года начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. Любови Соболь (включена в реестр СМИ-иноагентов), Леониду Волкову (включен в реестр физлиц-иноагентов), Максиму Шевченко, Владимиру Милову, а также к телеканалу «Царьград» и изданию Znakюю. Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск оппозиционного политика и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (включён в реестр СМИ-иноагентов). Его подозревают в клевете в адрес предпринимателя Евгения Пригожина.