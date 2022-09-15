Пригожин посоветовал противникам зэков и ЧВК на фронте отправить туда детей

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин посоветовал противникам зэков и частных военных компаний (ЧВК), принимающих участие в спецоперации на Украине, отправить туда своих детей. По мнению предпринимателя, есть лишь один способ сделать так, чтобы обеспокоенные родители не отправляли своих отпрысков в зону боевых действий. Ответ Пригожина на вопрос журналистов радиостанции «Комсомольская правда» опубликовали на странице компании «Конкорд» в соцсети «Вконтакте».

Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами, — заявил Пригожин.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина обращается к заключенным и предлагает принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК. Он поставил жесткие условия: табу на алкоголь, наркотики, дезертирство, мародерство, насилие над мирным населением. Мужчина сообщил, что отбор будет вестись через собеседование, и пообещал, что через полгода службы добровольцам гарантируется помилование. В случае гибели их похоронят согласно волеизъявлению.

Весной в социальных сетях и в Telegram-каналах начали распространяться объявления о наборе добровольцев, желающих «реализовать себя как воина». Как стало известно NEWS.ru, от кандидатов, по крайней мере на первом этапе, не требуют наличия даже российского гражданства и военного билета. Долги и ограничения на выезд из РФ также не должны стать проблемой для желающих поучаствовать в боевых действиях.