ЧВК набирают бойцов в «поход по ближнему зарубежью» В соцсетях предлагают отправиться воевать за 240 тысяч в месяц

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В социальных сетях и в Telegram-каналах начали распространяться объявления о наборе добровольцев, желающих «реализовать себя как воина». Как стало известно NEWS.ru, от кандидатов, по крайней мере на первом этапе, не требуют наличия даже российского гражданства и военного билета. Даже долги и ограничения на выезд из России также не должны стать проблемой для желающих поучаствовать в боевых действиях. За работу предлагают 240 тысяч рублей «без учёта премий».

Первые сообщения о наборе в «группу Вагнера» появились в Telegram и во «ВКонтакте» в конце марта. Появляются они и сейчас. Например, 28 апреля такое объявление было опубликовано в Telegram-канале, посвящённом военной операции на территории Украины, у которого более 370 тысяч подписчиков.

Хотел реализовать себя как воина, но не предоставлялась возможность этого сделать? Не можешь дождаться открытия границ для добровольцев? Группа Вагнера готова взять тебя в боевой поход по ближнему зарубежью, — говорится в объявлении.

В тексте кандидатам обещают краткосрочный контракт, высокое вознаграждение, страховку и «отсутствие армейской выдрочки». Среди требований — возраст от 24 лет, физическая подготовка, отсутствие судимости и опыт срочной службы.

Среди контактов указаны два телефона — в Getcontact они определяются как «ЧВК» и «Вагнер». Также указан контакт в Telegram, который ведёт на аккаунт «ЧОО „Звезда Плюс“», однако информации о такой организации в открытых источниках найти не удалось. Кроме того, в объявлении есть адрес электронной почты, на него NEWS.ru направил запрос о комментарии, но ответа на момент публикации не поступило.

Желающим стать добровольцем присылают полный список условий и требований, которые частично отличаются от перечисленных в объявлении.

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От кандидата требуют наличие паспорта любой страны кроме государств Европейского союза и членов НАТО. Кроме того, желающему откажут, если в стране Североатлантического альянса живут его близкие родственники. Также рекомендуется получить справку о том, что человек не стоит на учёте в психоневрологическом или наркодиспансере, но если возможности сделать такую справку нет, организаторы обещают проверить состояние кандидата — нужно пройти собеседование и сдать анализ мочи на наркотики.

На собеседование рекомендуется принести военный билет, выданный в России или в Луганской или Донецкой народной республике. Однако и их иметь необязательно: «Бери что есть, на месте разберёмся. Военник не требуют». Есть ограничения по состоянию здоровья — не берут людей с онкологическими заболеваниями, ВИЧ, сифилисом и гепатитом B и C, но с гепатитом A или псориазом — берут.

Без армии, срочка или служба в МВД и прочих структурах — с 24 лет! С полным контрактом в Министерстве обороны — с 23 полных лет. <...> Можно с долгами и ограничениями на выезд, — говорится в сообщении.

Кроме ограничений по здоровью, как сообщают кандидатам, есть ещё одно жёсткое условие — отсутствие непогашенных судимостей. Но и погашенная судимость станет препятствием — если человек совершил преступление по наркотическим, террористическим статьям, судим за бандитизм или преступление против сексуальной неприкосновенности.

Не берут и действующих сотрудников силовых структур. От желающих требуется приехать в пункт вербовки в Краснодарском крае и «спросить на КПП пионерский лагерь». С собой можно взять только кнопочный телефон.

«Группа Вагнера» — неофициальное название частного военного формирования, которое не имеет юридической регистрации в России. Организацию в СМИ называют военной компанией, хотя наёмничество в России запрещено. За последние несколько лет в Госдуму не раз вносились законопроекты о правовом статусе российских ЧВК, но ни один из них так и не был принят. Работу «группы Вагнера» журналисты связывали с предпринимателем Евгением Пригожиным, но тот добивается опровержения этих заявлений через суд.

Как писал РБК ещё в 2016 году, тренировочный лагерь «группы Вагнера» может находиться у хутора Молькино под Краснодаром — именно этот ориентир журналисту NEWS.ru дали при наборе добровольцев. СМИ писали, что организация в разное время действовала на Украине, в Сирии, Судане, Ливии и ЦАР (в этой стране были убиты трое российских журналистов, которые приехали, чтобы снять фильм-расследование о работе «группы Вагнера»).

В военной операции на Украине, как сообщалось официально, могут участвовать только добровольцы из стран Ближнего Востока. По словам министра иностранных дел Сергея Шойгу, по состоянию на 11 марта принять участие в боевых действиях захотели больше 16 тысяч человек, ближневосточные СМИ называли ещё большие цифры. Организация «Сирийцы за правду и справедливость» в качестве причин участия граждан Сирии в военных действиях в Европе называют желание переехать на континент и высокие по местным меркам зарплаты — по разным данным, от $7000 за семь месяцев до $3000 каждый месяц.

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Россия никогда не использует наёмников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы, — говорил Лавров в ответ на вопрос журналиста Al Arabiya о том, участвуют ли сирийские наёмники в военной операции на Украине.

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявил NEWS.ru, что в военной операции на Украине с украинской стороны участвуют наёмники стран НАТО, а с российской — только добровольцы.

У нас нет наёмников, у нас есть добровольцы, которые идут и вступают в Народную милицию [республик Донбасса], вооружённые силы. Люди, которые идут, они рискуют, но им же надо на что-то жить. Это не наёмники, это добровольцы, — подчеркнул он.

По его словам, некоторых добровольцев могли «замотивировать» представители частных военных компаний, но юридически они действуют «как одиночки». В то же время политик считает «большой глупостью» отсутствие в России института частных военных компаний, которым, по его словам, пользуется весь мир.

Зарплату в 240 тысяч рублей, которую называют авторы объявлений в соцсетях, Клинцевич тоже считает нереалистичной. По его мнению, такие большие деньги могут платить только специалисту с подтверждённой квалификацией.

5 марта президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям погибших в ходе военной операции военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии. Семьи получат по 5 млн рублей в случае гибели родственника и по 3 млн рублей в случае его ранения. Кроме того, как говорил глава государства, семьям погибших солдат также выплатят положенные по закону 7 421 000 рублей, а раненых — 2 968 000 рублей.

NEWS.ru направил запрос в Минобороны РФ по поводу активного набора в соцсетях в «боевой поход по ближнему зарубежью».