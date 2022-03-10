Сирийские добровольцы рассказали, на каких условиях их зовут на Украину

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта заявил , что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении».

Ранее The Wall Street Journal опубликовало статью , что российская армия осуществляет набор сирийских добровольцев для ведения боевых действий в украинских городах. На следующий день об этом также заявил Пентагон. Сегодня сирийские медиа уже стали передавать информацию, что правительство Сирии начало записывать имена добровольцев, которые хотят присоединиться к армии России на Украине, чтобы затем передать эти данные российским войскам в Сирии на утверждение.

Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) провела несколько встреч с добровольцами, которые подали заявки, чтобы узнать, какая у них мотивация. Точно неизвестно, беседовали ли представители STJ с теми, кто хотел вступить в российскую армию или в российскую частную военную компанию. Большинство из опрошенных говорили, что попросту не видят в Сирии каких-либо перспектив и ввиду высокой безработицы и низкого уровня жизни хотят попытать своё счастье на Украине, которая может стать их окном в Европу. Добровольцы, в частности, жалуются, что во многих регионах Сирии нет отопления, электричества и воды.

Один из респондентов на условиях анонимности рассказал, как проходила регистрация.

По его словам, 27 февраля он отправился в один из пунктов ВВС Сирии, где зарегистрировали его данные, информацию о местах, где он воевал, а также спрашивали о том, имеется ли у него опыт ведения боевых действий под командованием российских военачальников.

Второй респондент сказал, что ему пообещали отправку на короткий боевой курс, где инструкторами работают российские офицеры. Затем, сказали ему, его перебросят в Россию, откуда он сможет присоединиться к военным действиям на Украине. Он также процитировал российского офицера, который сказал ему, что участие сирийцев в конфликте будет носить символический характер, демонстрирующий лояльность Сирии к России. Тем не менее, по словам второго респондента, российский офицер отметил, что опыт сирийцев может быть полезен в том случае, если конфликт на Украине дойдёт до затяжных уличных боёв и перестрелок.

Karam Almasri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оба источника сказали, что планируемые выплаты и длительность контракта пока не обговаривались.

По данным STJ, одновременно протурецкие вооружённые формирования в Сирии ведут собственную агитацию, призывая сирийцев с боевым опытом отправиться воевать на стороне Украины. Так, на следующий день после начала специальной операции на Украине боевики ряда повстанческих формирований, включая оснащённую США и Турцией «Дивизию Хамзы», изъявляли в социальной сети Twitter желание отправиться воевать против России. На местном телевидении также появлялся член «Дивизии Хамзы», который говорил , что он ведёт переговоры с украинским посольством о присоединении к рядам украинской армии.

Источник информации подчеркнул, что речь идёт именно о протурецких формированиях и что сами турецкие военные отказались принимать участие в подобной инициативе.

По данным издания Asharq Al-Awsat, список волонтёров насчитывает около 23 тысяч человек. Часть из них прежде воевала под крылом военного формирования «Джамийят аль-Бустан», связанного с двоюродным братом сирийского президента Башара Ассада — Рами Махлуфом.

Сам президент Сирии Башар Асад также поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Он заявлял , что Россия защищает как себя, так и остальной мир, защищает принципы справедливости и гуманности и что сегодня Россия исправляет историю и восстанавливает баланс в мире, который был утрачен после распада Советского Союза.

Сирийцы, подписавшие контракт, получат , по некоторым сведениям, $7000 долларов за семь месяцев деятельности на территории Украины. Другие источники, впрочем, пишут о $3000 долларов ежемесячно. Так же в условиях договора сказано, что им нельзя возвращаться в Сирию во время действия семимесячного контракта, а в случае смерти добровольца его семья не получит никаких выплат из сирийского «фонда мучеников», так как он будет числиться как погибший «без каких-либо привилегий». Но зато добровольцы получат отсрочку от обязательной службы в сирийской армии.

Учитывая плохое экономическое положение Сирии, подобная сумма может побудить многих отправиться на фронт.

NEWS.ru связался с общественным и политическим деятелем из Сирии Али аль-Ахмадом, который прокомментировал ситуацию с набором добровольцев в самой Сирии и напомнил, что недавно в Сирии происходили демонстрации и марши с поддержкой российской спецоперации.