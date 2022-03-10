Сирийские добровольцы рассказали, на каких условиях их зовут на Украину

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта
Ранее The Wall Street Journal опубликовало
Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ)
Один из респондентов на условиях анонимности рассказал, как проходила регистрация.
По его словам, 27 февраля он отправился в один из пунктов ВВС Сирии, где зарегистрировали его данные, информацию о местах, где он воевал, а также спрашивали о том, имеется ли у него опыт ведения боевых действий под командованием российских военачальников.
Второй респондент сказал, что ему пообещали отправку на короткий боевой курс, где инструкторами работают российские офицеры. Затем, сказали ему, его перебросят в Россию, откуда он сможет присоединиться к военным действиям на Украине. Он также процитировал российского офицера, который сказал ему, что участие сирийцев в конфликте будет носить символический характер, демонстрирующий лояльность Сирии к России. Тем не менее, по словам второго респондента, российский офицер отметил, что опыт сирийцев может быть полезен в том случае, если конфликт на Украине дойдёт до затяжных уличных боёв и перестрелок.
Оба источника сказали, что планируемые выплаты и длительность контракта пока не обговаривались.
По данным STJ, одновременно протурецкие вооружённые формирования в Сирии ведут собственную агитацию, призывая сирийцев с боевым опытом отправиться воевать на стороне Украины. Так, на следующий день после начала специальной операции на Украине боевики ряда повстанческих формирований, включая оснащённую США и Турцией «Дивизию Хамзы»,
Источник информации подчеркнул, что речь идёт именно о протурецких формированиях и что сами турецкие военные отказались принимать участие в подобной инициативе.
По
Сам президент Сирии Башар Асад также поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Он
Сирийцы, подписавшие контракт,
Учитывая плохое экономическое положение Сирии, подобная сумма может побудить многих отправиться на фронт.
NEWS.ru связался с общественным и политическим деятелем из Сирии Али аль-Ахмадом, который прокомментировал ситуацию с набором добровольцев в самой Сирии и напомнил, что недавно в Сирии происходили демонстрации и марши с поддержкой российской спецоперации.
Мы слышали об этом по новостям, которые передавали арабские новостные агентства, но мы сами ещё не сталкивались с тем, чтобы кто-то агитировал присоединиться к российской армии. Я могу сказать, что в целом сирийцы поддерживают Россию, так как мы сами прожили войну, но лично я пока не знаю никого, кто собирается ехать на Украину, — рассказал Али аль-Ахмад.