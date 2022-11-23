Пригожин показал видео с заключенными, пообещавшими «заработать медали»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте» опубликовала ответ владельца компании Евгения Пригожина на вопрос, действительно ли осужденные, отбывающие наказание в колониях Кузбасса, пополнили ряды бойцов ЧВК «Вагнер». Представители компании выложили видеоролик, на котором присутствуют 18 мужчин в военной форме и с автоматами. По словам одного из них, скоро группа пойдет в бой и «заработает медали».

Здорово, пацаны. Мы из Кузбасса. ИК-29. В данный момент проходим подготовку. Скоро пойдем в бой. У нас все нормально. Не слушайте, что там говорят. Матери, не переживайте, отпускайте своих сыновей. Не надо переживать. Все идет добровольно. Скоро заработаем медали, 100%. Кузбасс, вперед, — сказал мужчина на видео.

Ранее URA.RU сообщило со ссылкой на депутата Каменска-Уральского Александра Кукарина, что житель Свердловской области Сергей Н., который ранее отбывал наказание в колонии Кировской области, был убит в зоне СВО. По словам парламентария, до гибели он вступил в ряды частной военной компании «Вагнер». Как пишет URA.RU, прощание с погибшим прошло 18 ноября. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее сообщила, что Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах кадров казни бывшего заключенного россиянина Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. В Сети появилось видео, на котором мужчину, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» рассказала, что Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить версию о причастности спецслужб США к убийству бывшего заключенного Евгения Нужина в ходе спецоперации. Предприниматель попросил также выяснить, каким образом Нужин оказался на Украине.