Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в разговоре с RT, что осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, поскольку для них Родина — это Россия, «в которую пришли их кураторы, американцы». По его словам, такие люди движимы желаниями общества потребления.

У них желания общества потребления: им хочется, чтобы были красивые вещи, чтобы была колбаса вкусная. А то, что не будет страны, которая существовала до них тысячу лет, — это для них безразлично, — пояснил Пригожин.