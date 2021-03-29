Пригожин назвал Байдена возможным владельцем канала «Навальный Live»

https://static.news.ru/photo/19e84d6a-9131-11eb-84e0-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин считает возможным владельцем YouTube-канала об оппозиционере Алексее Навальном президента США Джо Байдена.

Кто является владельцем канала «Навальный Live», будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын, — цитирует Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что 30 марта в Люблинском районном суде Москвы состоится заседание по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и Владимиру Милову. Поводом послужили «несоответствующие действительности оскорбительные высказывания, распространённые на YouTube-канале „Навальный Live“». Юристы «Конкорда» обращались в компанию Google с целью установить владельца этого канала, но так и не получили ответа. Тогда Пригожин принял решение отказаться от исковых требований в адрес Навального и теперь полагает, что ответственность за распространение порочащих сведений должна возлагаться только на автора видеоролика — Владимира Милова. При этом Навального Пригожин счёл жертвой мошеннической схемы, поскольку тот лично не знаком с модератором канала.

Как писал NEWS.ru, ранее Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России из-за объявленного за него ФБР вознаграждения. Он заявил, что его хотят похитить граждане США в составе организованной преступной группы. В заявлении Пригожин отметил, что ни в России, ни на территории иностранного государства, в том числе США, он не совершал никаких преступлений, а его преследование со стороны США происходит по политическим мотивам. Пригожин также отметил, что инициированное директором ФБР Кристофером Рэйем объявление его в розыск и награды за его похищение было согласовано с президентом США Джо Байденом при участии главы ЦРУ Уильяма Бернса, а также министра юстиции Меррика Гарланда. В отношении указанных лиц Пригожин требует СК России возбудить уголовное дело.