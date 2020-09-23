Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции

https://static.news.ru/photo/582b8cf2-fdbd-11ea-9a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, вернувшиеся из других стран на самолёте, должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на коронавирус.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Анализ на COVID-19 туристы должны сдать в течение трёх дней после возвращения в РФ.

До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — отмечается в документе.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Греции с 7 сентября открыли границу для граждан России. До 21 сентября въезд в эту страну допускается только для 500 россиян в неделю, а прилёт разрешён только в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.