Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции

Россияне, вернувшиеся из других стран на самолёте, должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на коронавирус.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, опубликованном на
До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — отмечается в документе.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Греции с 7 сентября открыли границу для граждан России. До 21 сентября въезд в эту страну допускается только для 500 россиян в неделю, а прилёт разрешён только в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
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