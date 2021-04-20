Прибывающих из Турции россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/30699510-a1f5-11eb-be58-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские туристы, возвращающиеся из Турции и Танзании, до 1 мая должны дважды пройти тестирование на коронавирус. Соответствующее требование содержится в постановлении Роспотребнадзора.

Повторное лабораторное исследование на COVID-19 туристам необходимо пройти в пятидневный срок с момента въезда на территорию РФ.

После 1 мая аналогичное требование будет распространяться на всех россиян, которые возвращаются из зарубежных поездок, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на коронавирус прибывающих в Россию иностранных граждан.

Пассажирское авиасообщение с Турцией ограничено на период с 15 апреля по 1 июня. Причиной тому стала вспышка коронавируса в этой стране. Эксперты туристической отрасли предполагают, что Турция будет закрыта для россиян дольше указанного срока, поскольку власти страны не торопятся снижать уровень заболеваемости.

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за прекращение продаж туров на курорты за пределами РФ. По его мнению, «вся зараза там», поэтому для россиян безопаснее отдыхать в Крыму и Сочи.