«Прежде всего, был человеком»: режиссер Бортко о смерти Тютрюмова Режиссер Бортко заявил, что сожалеет о смерти коллеги Александра Тютрюмова

Фото: АГН «Москва»

Владимир Бортко

Российский режиссер Владимир Бортко рассказал NEWS.ru, что сожалеет о смерти актера заслуженного артиста России Александра Тютрюмова, с которым тот работал в ряде кинокартин. Бортко подчеркнул, что они делали общее дело, из-за чего ему становится еще более грустно.

Смерть любого человека — это очень печальное события. Тютрюмова я снимал, по-моему, два раза. Один раз в «Мастере и Маргарите». <...> Очень жалко, он был человеком, прежде всего, — сказал он.

О смерти Тютрюмова стало известно 7 мая, артист скончался в возрасте 64 лет. Причина смерти артиста не называется. Известно, что тяжелых заболеваний у него не было. У Тютрюмова остались жена и двое детей.

Актер известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Являлся членом союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.

Актриса Анастасия Мельникова разрыдалась, когда узнала о смерти звезды сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Артистка рассказала NEWS.ru, что хорошо знала продюсера, однако дать комментарий из-за шокировавшей ее новости отказалась.