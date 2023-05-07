«Да вы что?»: актриса Мельникова разрыдалась, узнав о смерти Тютрюмова Актриса Мальникова разрыдалась, узнав о смерти ее коллеги Тютрюмова

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Анастасия Мельникова

Актриса Анастасия Мельникова разрыдалась, узнав что звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» Александр Тютрюмов умер. Артистка поделилась с NEWS.ru, что хорошо знала продюсера, но дать комментарий не может.

Да вы что?! Да вы что?! Я его очень хорошо знала, поэтому никому сейчас давать комментарии не буду. Извините, пожалуйста, извините, — сказала Мельникова.

Актриса работала с Тютрюмовым в сериале «Агент национальной безопасности».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на 65-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Причина смерти актера не называется. У него остались жена и двое детей.

В конце апреля стало известно о смерти заслуженного артиста России, актера и телеведущего Сергея Колесникова, он скончался на 69-м году жизни. Колесников стал популярным после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек 5» и «Черное море».