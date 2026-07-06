Превратит скучный забор в цветущую стену: лиана с сотнями желтых, оранжевых и белых цветков

Тунбергия крылатая, которую в народе называют «черноглазая Сюзанна», — это однолетняя вьющаяся лиана, способная за один сезон достигать 3–5 метров в длину, а в теплом климате — до 6–8 метров.

Ее быстрорастущие побеги с сердцевидными листьями отлично подходят для вертикального озеленения заборов, беседок, пергол и арок. С середины лета до самых заморозков лиана покрывается многочисленными цветками диаметром до 5 см, окрашенными в желтые, оранжевые, кремовые и белые тона с характерным темно-фиолетовым или черным пятном-«глазком» в центре.

Цветение настолько обильное, что за цветами почти не видно листвы, а увядающие бутоны заменяются новыми, создавая непрерывный праздник красок. Тунбергия неприхотлива, любит солнечные места и регулярный полив, хорошо растет на плодородных почвах. Семена легко дают самосев, поэтому растение может появляться на участке самостоятельно из года в год.

Ранее были названы цветы, которые выживают без капли воды в +35 °C, можно спокойно уезжать с дачи.