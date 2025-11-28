Превращаю минтай в нежное блюдо — томлю в сметане с чесноком и укропом для сочности и мягкого вкуса

Превращаю минтай в нежное блюдо — томлю в сметане с чесноком и укропом для сочности и мягкого вкуса

Ищете быстрый и полезный ужин? Активное приготовление этого блюда занимает всего 10 минут, а через 25 у вас на столе ароматная, сочная рыба с насыщенным сливочно-чесночным вкусом.

400 г филе минтая нарезаю порционными кусками, посыпаю солью, черным перцем и приправой для рыбы. Разогреваю сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой корочки (примерно по 2–3 минуты с каждой стороны).

В отдельной емкости смешиваю 150 г сметаны, 5 г измельченного чеснока, пучок мелко нарезанного укропа и немного соли. Заливаю рыбу полученным соусом, убавляю огонь до минимума, аккуратно перемешиваю, накрываю крышкой и томлю 15 минут. В конце сбрызгиваю лимонным соком по вкусу. Подаю с легким овощным салатом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.