День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:09

Превращаю минтай в нежное блюдо — томлю в сметане с чесноком и укропом для сочности и мягкого вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете быстрый и полезный ужин? Активное приготовление этого блюда занимает всего 10 минут, а через 25 у вас на столе ароматная, сочная рыба с насыщенным сливочно-чесночным вкусом.

400 г филе минтая нарезаю порционными кусками, посыпаю солью, черным перцем и приправой для рыбы. Разогреваю сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой корочки (примерно по 2–3 минуты с каждой стороны).

В отдельной емкости смешиваю 150 г сметаны, 5 г измельченного чеснока, пучок мелко нарезанного укропа и немного соли. Заливаю рыбу полученным соусом, убавляю огонь до минимума, аккуратно перемешиваю, накрываю крышкой и томлю 15 минут. В конце сбрызгиваю лимонным соком по вкусу. Подаю с легким овощным салатом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
Здоровье/красота
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Здоровье/красота
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Общество
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Общество
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Без заморочек: горбуша в духовке в апельсиново-имбирном маринаде
Семья и жизнь
Без заморочек: горбуша в духовке в апельсиново-имбирном маринаде
еда
рецепты
рыба
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.