Превращаю куриный фарш в изысканные фрикадельки — добавляю рикотту для нежности и томлю в сливочном соусе

Превращаю куриный фарш в изысканные фрикадельки — добавляю рикотту для нежности и томлю в сливочном соусе

Эти фрикадельки одинаково хороши с любым гарниром: пастой, рисом, картофельным пюре или даже просто с хлебом, чтобы собрать весь ароматный соус. Они сытные, но при этом не тяжелые.

800 г куриного фарша смешиваю с 200 г рикотты, 1 яйцом, 60 г панировочных сухарей, 1–2 измельченными зубчиками чеснока, 30 г тертого пармезана, 3 ст. л. измельченного шпината, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. базилика и черным перцем по вкусу. Формирую небольшие фрикадельки.

Обжариваю фрикадельки до золотистой корочки со всех сторон. Для соуса в той же сковороде обжариваю 2 измельченных зубчика чеснока и 5 листочков шпината. Добавляю 1 ст. л. муки, перемешиваю, затем вливаю 300 мл сливок. Добавляю 30 г тертого пармезана, солю и перчу по вкусу. Возвращаю фрикадельки в соус и томлю под крышкой 10–15 минут на медленном огне.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.