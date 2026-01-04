Превращаю дрожжевое тесто в очаровательные булочки-сердечки — секрет красивой формы всего в одном надрезе

Ищете идеальный рецепт для воскресного завтрака? Эти булочки с корицей пахнут уютом и детством, а их приготовление может стать прекрасной традицией для всей семьи.

В 250 мл теплого молока добавляю 1 ст. л. сухих дрожжей и 3 ст. л. сахара, оставляю на 10–15 минут до появления пенной шапки. Затем вливаю 1 яйцо, добавляю 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. подсолнечного масла и постепенно ввожу около 500 г муки, замешивая мягкое эластичное тесто. Накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Подошедшее тесто делю на кусочки по 60–80 г, каждый раскатываю в овал, смазываю подсолнечным маслом и посыпаю смесью из 4 ст. л. сахара и 1,5 ч. л. корицы. Сворачиваю каждый овал в плотный рулетик, сгибаю пополам и делаю надрез посередине, не доходя до конца, затем раскрываю — получается сердечко. Выкладываю булочки на противень, смазываю желтком и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.