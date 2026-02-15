Зимняя Олимпиада — 2026
Превращаю 4 апельсина в сочный пирог с карамельной коркой — рецепт для истинных ценителей цитрусов

Фото: D-NEWS.ru
Секрет невероятной влажности этого пирога — в большом количестве свежего апельсинового сока и растительном масле в тесте, которые не дают выпечке пересыхать даже на следующий день.

Два апельсина мою, натираю цедру (20 г) и выжимаю сок (100 г). В миске взбиваю 150 г коричневого сахара с 2 яйцами, затем вливаю 70 мл растительного масла, апельсиновый сок и цедру, тщательно перемешиваю. Просеиваю 230 г муки с 15 г разрыхлителя и постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой до однородности теста.

Оставшиеся 2 апельсина нарезаю тонкими дольками, при желании очищаю от кожуры. Дно формы для выпечки застилаю пергаментом, смазываю сливочным маслом и щедро посыпаю сахаром. Выкладываю апельсиновые дольки красивым узором и аккуратно заливаю тестом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Даю пирогу полностью остыть в форме, затем переворачиваю на сервировочную тарелку и снимаю пергамент.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

