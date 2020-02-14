https://static.news.ru/photo/e5ee39be-4f4d-11ea-b2cb-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Высказывания телеведущей Алёны Водонаевой о «быдле» и «отчаявшихся от нищеты россиянах», которые начнут рожать только ради материнского капитала за первого ребёнка, вскрыли серьёзную нравственную проблему, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе.

Представитель церкви считает, что многие россияне пренебрежительно относятся к тем, кого cчитают ниже по статусу, достатку или образованности, и слова Водонаевой это проиллюстрировали.

Понимание того, что в каждом человеке есть образ и подобие божие, может прийти тогда, когда человек поближе познакомится с проблемами тех, кого человек наградил обидными прозвищами. Желаем Алёне Водонаевой увидеть образ божий в тех, кого она оскорбила, — отметил Кипшидзе в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, руководитель программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова предложила отправить Водонаеву поработать в социальный приют или центр помощи малоимущим семьям.