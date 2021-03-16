Преподавателям вузов могут возместить издержки за дистант

https://static.news.ru/photo/1a7e2cf6-86f3-11eb-93cd-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Некоторые российские вузы возмещают своим преподавателям расходы на технику для дистанционного проведения лекций и семинаров. Однако такая практика «разнообразна и не повсеместна», считает первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Необходимо разработать отраслевые рекомендательные документы по регламентации порядка обеспечения научно-педагогических работников необходимыми техсредствами, а также порядка, сроков и размеров соответствующих компенсационных выплат в случае использования ими собственного или арендованного имущества, — заявила «Парламентской газете» Рукавишникова.

Приказом Минобрнауки РФ была создана межведомственная рабочая группа по выработке методических рекомендаций, направленных на совершенствование оплаты труда преподавателей.

По словам Рукавишниковой, педагоги вузов также нуждаются в повышении уровня цифровой грамотности — как в вопросах современных информационных технологий, так и в вопросах защиты от сопутствующих рисков.

Как писал NEWS.ru, с 1 января в России вступил в силу закон, который вводит в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удалённой) работы. Документ определяет дистанционную работу как выполнение трудовых обязанностей вне помещений работодателя с использованием Интернета для взаимодействия с ним. Она может быть постоянной и временной. Продолжительность временной удалённой работы не должна превышать шести месяцев. Закон также предусматривает возможность комбинированной дистанционной работы — совмещение выполнения трудовых обязанностей на рабочем месте и удалёнки.

Положения о дистанционной работе могут содержаться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Там же прописываются условия обеспечения работника необходимым оборудованием и программным обеспечением, а также возмещения сопутствующих расходов.