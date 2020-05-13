Препарат «Фавипиравир» от коронавируса появится в больницах и медцентрах

https://static.news.ru/photo/f03290a6-9529-11ea-a30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат «Фавипиравир», который может стать эффективным средством при лечении COVID-19, будет доступен только в больницах и медицинских центрах, но не в аптеках.

Об этом сообщил председатель совета директоров группы «ХимРар» Андрей Иващенко. По его словам, это связано с тем, что препарат необходимо применять под наблюдением врача.

Созданием «Фавипиравира» занимается совместное предприятие с группой компаний «ХимРар». Его создание было одобрено набсоветом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передаёт «Прайм».

Ранее NEWS.ru писал о том, что наиболее эффективным препаратом в лечении коронавирусной инфекции нового типа может стать «Фавипиравир». Об этом говорят первые результаты клинических исследований лекарства, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.