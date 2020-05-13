Глава РФПИ навал самый многообещающий препарат от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d8a04cd0-9524-11ea-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Наиболее эффективным препаратом в лечении коронавирусной инфекции нового типа может стать «Фавипиравир». Об этом говорят первые результаты клинических исследований лекарства, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что в исследовании препарата принимают участие 330 больных. Клинические опыты проходят в медицинских центрах по всей России. Как сообщил Дмитриев, по первым результатам исследований с участием 60 пациентов наблюдается крайне важная статистика — 60% принимающих «Фавипиравир» людей имеют отрицательные показатели тестов на коронавирус уже на пятый день терапии.

Глава РФПИ подчеркнул, что положительное действие препарата было подтверждено в ходе клинических испытаний в Китае. Азиатские учёные выяснили, что «Фавипиравир» снижает срок заболевания с 11 до 4-5 дней.

Такие результаты позволят снизить нагрузку на медицинские центры, а также уменьшить число эпидемически опасных пациентов примерно вдвое. Мы надеемся завершить испытания уже в конце мая, — приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно 80 государств обратились к Японии с просьбой передать им противовирусный препарат «Фавипиравир», в России тоже начались его испытания. Медики многих стран уверены, что он подходит для лечения пациентов с коронавирусом, однако российские эксперты выразили сомнение в его эффективности.