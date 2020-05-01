Российские фармакологи не высоко оценили японский препарат от COVID-19

https://static.news.ru/photo/66e3bf74-8bc3-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Порядка 80 государств обратились к Японии с просьбой передать им противовирусный препарат фавипиравир, в России тоже начались его испытания. Медики многих стран уверены, что он подходит для лечения пациентов с коронавирусом, однако российские эксперты выразили сомнение в его эффективности.

В исследованиях он проявляет активность, мягко скажем, ограниченную, а иногда и вовсе не демонстрирует эффективность, — заявил Газете.Ru гендиректор Центра контроля качества медпомощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский.

Клинический фармаколог Глеб Пуцман считает, что фавипиравир не сильно отличается от привычного препарата калетра, который в России используется для лечения ВИЧ и COVID-19. Медик считает, что фавипиравир хотят опробовать, несмотря на сильные побочные эффекты, чтобы оценить соотношение риска и пользы. Омельяновский же сообщил, что у используемых для лечения коронавируса противомалярийных препаратов побочных эффектов может быть гораздо больше.

Это просто ещё одна альтернатива препаратам, которые назначают на уровне чисто «оэрвишного» течения COVID-19. Это лекарство не для тех случаев, когда больной уже находится в реанимации, — заключил Омельяновский.

Как писал NEWS.ru, Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний японского препарата фавипиравир среди пациентов с подтверждённым COVID-19. Исследования должны пройти в 17 медучреждениях нескольких регионов России. В ведомстве уточнили, что химическое вещество, входящее в препарат, уже доказало свою эффективность в борьбе с различными типами РНК-вирусов. Кроме того, препарат разрабатывался специально для подавления тяжёлых инфекций, вызванных вирусами.