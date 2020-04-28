Минздрав разрешил испытания препарата «Фавипиравир» для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/c59f8538-892b-11ea-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний японского препарата против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Исследования проведут в 17 лечебных учреждениях ряда регионов России.

По данным китайских учёных, препарат показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19, — сообщили в минздраве.

Уточняется, что химическое вещество, входящее в препарат, доказало эффективность в борьбе с различными типами РНК-вирусов. Препарат разрабатывался специально для подавления тяжёлых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой.

Как писал NEWS.ru, американские медики проводят клинические испытания фамотидина для лечения пациентов с коронавирусом. Лекарство было разработано для борьбы с изжогой. Если препарат покажет свою эффективность, то его можно будет использовать, поскольку он «недорогой, универсальный и его много». Медики вводят пациентам лекарство внутривенно, дозировка в девять раз превышает необходимую для лечения изжоги. В настоящее время фамотидин испытывают на 187 пациентах. Планируется увеличить их число до 1200.