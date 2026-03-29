Преображение соевого мяса для постного стола: этот салат в корейском стиле стал моим личным хитом

Если вы ищете сытное, но легкое блюдо для разнообразия меню — это идеальный вариант. Соевое мясо по-корейски насыщает белком, радует ярким вкусом и готовится без лишней суеты, требуя лишь немного времени для маринования.

Что понадобится

Соевое мясо — 150 г, морковь — 200 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), чеснок — 2-3 зубчика, масло растительное — 80 мл, соевый соус — 3 ст. л., уксус 9% — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., перец красный молотый (кочукару или чили) — 1-2 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Соевое мясо залейте кипятком (около 450 мл), добавьте щепотку соли и оставьте на 10–15 минут для набухания согласно инструкции на упаковке. Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов, слегка помните руками с щепоткой соли и отставьте.

Разбухшее соевое мясо тщательно промойте под холодной водой и хорошо отожмите, удаляя лишнюю влагу. Соедините его с морковью в миске. Добавьте соевый соус, уксус, сахар, выдавите чеснок, всыпьте кориандр и черный перец, все перемешайте.

На сковороде сильно разогрейте растительное масло, обжарьте нарезанный тонкими перьями лук до золотистого цвета.

Снимите с огня и сразу всыпьте в масло красный перец, быстро размешав. Горячее масло с луком и перцем вылейте в миску с салатом.

Тщательно перемешайте, дайте остыть и уберите под крышкой в холодильник минимум на 1-2 часа для маринования перед подачей.

