Оливье — прошлый век: этот слоеный салат с горбушей и огурцом нежнее, а готовится без варки овощей

Беру горбушу, рис и свежий огурец — и собираю слоеный салат «Норвежский роман», который покоряет своей нежностью и ярким вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: сочные слои консервированной горбуши, рассыпчатого риса, хрустящей моркови, свежих огурцов и пикантного маринованного лука — все это пропитывается майонезом и превращается в настоящий праздничный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 2 банки горбуши консервированной (по 250 г), 1 луковица, 1 морковь, 2–3 огурца свежих, 50 г укропа, 125 г риса, листья салата для подачи, соль и перец по вкусу, майонез по вкусу, 2 столовые ложки лимонного сока. Рис отварите в подсоленной воде до готовности, остудите. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте на сковороде до мягкости. Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте лимонным соком, посолите, поперчите и оставьте мариноваться. Рыбу разомните вилкой, удаляя косточки.

Огурцы нарежьте брусочками, укроп мелко порубите. Тарелку застелите листьями салата. Выкладывайте слои в следующем порядке: рис (майонез), горбуша (майонез), лук маринованный, морковь обжаренная (майонез), огурцы (майонез), укроп. Каждый слой слегка прижимайте ложкой. Уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки.

