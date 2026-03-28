Политолог оценил конфликт между Рубио и Каллас Политолог Брутер: конфликт между Рубио и Каллас нельзя назвать случайной ссорой

Конфликт между Марко Рубио и Каей Каллас — это не случайная ссора, сообщил политолог Владимир Брутер газете «Взгляд». По его мнению, он является показателем того, что единого трансатлантического подхода больше нет.

По его мнению, Европа продолжает оставаться в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который на данный момент не способен предложить альтернативу американскому посредничеству. Тем не менее европейские страны будут использовать любую возможность, чтобы публично выразить свое несогласие.

Ранее сегодня, 29 марта, сообщалось, что все началось с критики Каллас в адрес Вашингтона за недостаточно жесткую позицию по отношению к России. В ответ Рубио резко и на повышенных тонах заявил, что Европа могла бы взять на себя больше ответственности в этом вопросе.

До этого сообщалось, что решение США ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство в Европе. Каллас заявила, что текущая эскалация на Ближнем Востоке не должна становиться причиной смещения фокуса международного сообщества с ситуации вокруг Украины.