Глава Росатома сделал тревожное заявление о ситуации на АЭС «Бушер» Лихачев заявил, что ситуация на АЭС «Бушер» продолжает ухудшаться

Ситуация на площадке атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжает ухудшаться, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает РИА Новости, боеприпас уже в третий раз взорвался рядом с насосной станцией, которая обеспечивает водоснабжение в том числе реакторного оборудования.

Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Уже в третий раз площадка действующего энергоблока № 1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, — подчеркнул глава госкорпорации.

На данный момент жертв удалось избежать, добавил он. По мнению Лихачева, нетрудно догадаться, что подобные ситуации создают непосредственную угрозу ядерной безопасности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на мирные атомные объекты Ирана, в том числе АЭС «Бушер», необходимо решительно осуждать всему мировому сообществу. Она отметила, что уровень рисков и агрессии на Ближнем Востоке продолжает повышаться.

До этого посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников Росатома с иранской АЭС «Бушер». Специалисты вернулись через территорию Армении, перейдя через пограничный переход Нурдуз — Агарак.