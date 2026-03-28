28 марта 2026 в 18:05

Глава Росатома сделал тревожное заявление о ситуации на АЭС «Бушер»

Лихачев заявил, что ситуация на АЭС «Бушер» продолжает ухудшаться

АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ситуация на площадке атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжает ухудшаться, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает РИА Новости, боеприпас уже в третий раз взорвался рядом с насосной станцией, которая обеспечивает водоснабжение в том числе реакторного оборудования.

Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Уже в третий раз площадка действующего энергоблока № 1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, — подчеркнул глава госкорпорации.

На данный момент жертв удалось избежать, добавил он. По мнению Лихачева, нетрудно догадаться, что подобные ситуации создают непосредственную угрозу ядерной безопасности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на мирные атомные объекты Ирана, в том числе АЭС «Бушер», необходимо решительно осуждать всему мировому сообществу. Она отметила, что уровень рисков и агрессии на Ближнем Востоке продолжает повышаться.

До этого посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников Росатома с иранской АЭС «Бушер». Специалисты вернулись через территорию Армении, перейдя через пограничный переход Нурдуз — Агарак.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия нашла способ решить проблему Ормузского пролива
Подмосковный маньяк раскрыл число совершенных убийств
Убитая войсками Израиля в Ливане журналистка сотрудничала с «Известиями»
«Задета вена»: Синицина раскрыла жуткие подробности травмы на шоу Навки
Москвичи начали выкладывать миллионы ради выпускных для четвероклассников
В США объяснили, как Китай усидел на двух геополитических стульях
«Пипе слова не давали»: Захарова поставила на место депутата Рады
«Я готов»: лидер Словакии согласился на встречу с Зеленским по «Дружбе»
Пенсионер спас жизнь зятя, отдав ему свой орган
Раскрыты детали дела россиянки, чье тело нашли в братской могиле Бангкока
Озвучены страшные последствия авиаудара по столице Ирана
Россиянам рассказали, чем опасна подделка инвалидности
Россиянам предсказали закрытие модных магазинов
Крупнейший порт Омана «взял паузу» в работе по веской причине
Риттер разнес планы США по захвату острова Харк
Суд изъял имущество экс-главы Вологды после его смерти
Российские пенсионеры вложили баснословную сумму в «новую МММ» и прогорели
Таксист насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео
Политолог оценил конфликт между Рубио и Каллас
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

