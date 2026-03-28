28 марта 2026 в 19:00

Подмосковный маньяк раскрыл число совершенных убийств

Алексей Гаськов Алексей Гаськов Фото: ГСУ СК России по Московской области
Подмосковный маньяк Алексей Гаськов заявил, что совершил более 100 убийств с 1995 года. Своими откровениями он поделился с журналистом ИС «Вести» Эдуардом Петровым, добавив, что во всем раскаялся и написал явки с повинной по всем эпизодам.

Я с 1995 года начиная навскидку — я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные какие-то маньяки считают, — но, на мой взгляд, навскидку это 100 с лишним [убийств]. Я раскаялся во всем, писал во всем явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием, — заявил он.

Ранее житель Гуськов был задержан по подозрению в совершении серии убийств молодых девушек, которых он заманивал через сайты с объявлениями о работе няней. В ноябре 2025 года в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Обе пропавшие проживали в доме подозреваемого.

В Ханты-Мансийском автономном округе приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который в 2011 году изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Также его обязали выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации семье погибшей.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
