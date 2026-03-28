28 марта 2026 в 18:19

Риттер разнес планы США по захвату острова Харк

Риттер: захват острова Харк не сможет открыть Ормузский пролив

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Захват острова Харк американскими военными не поможет открыть Ормузский пролив, поскольку эти объекты не связаны географически, заявил ТАСС военный аналитик Скотт Риттер. По словам специалиста, задействованным в возможной операции экспедиционным подразделениям не удастся выполнить поставленную задачу.

Даже если бы Соединенные Штаты смогли взять остров Харк, он расположен далеко на севере Персидского залива. Ормузский пролив находится на юге. Между ними нет никакой географической связи. Захват острова Харк не откроет Ормузский пролив, — указал эксперт.

Он отметил, что ни один военный профессионал не поддержал бы идею захвата Харка, особенно если ее связывать с открытием пролива. Между этими двумя задачами нет никакой связи. Более того, США, по его мнению, могут вообще не суметь взять остров под контроль. Даже если это удастся, силы на острове окажутся под ударами иранских ракет и беспилотников.

Обеспечить их материально-техническое снабжение будет невозможно. В таком случае американским военным пришлось бы отступить. Поэтому, считает Риттер, обсуждение темы Харка носит исключительно политический и риторический характер.

Ранее эксперт отмечал, что запасы дальнобойного высокоточного оружия в Соединенных Штатах оказались исчерпаны на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в сложившейся ситуации Вашингтон может прибегнуть к использованию старых свободнопадающих авиабомб.

Ближний Восток
военные действия
США
Скотт Риттер
Риттер разнес планы США по захвату острова Харк
