Долго искал шоколадный кулич, который не будет сухим. Нашел: влажный, мягкий, с насыщенным вкусом какао

Шоколадные куличи часто бывают сухими, но не этот. Я добавляю в тесто не только какао, но и растопленный шоколад — он делает выпечку более влажной, насыщенной.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г), 3 столовые ложки какао-порошка, 50 г темного шоколада (растопить), 100 г шоколадных капель, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Для глазури: 100 г темного шоколада, 50 мл жирных сливок. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Формы для куличей смазываю маслом, присыпаю мукой. В теплом молоке развожу дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10–15 минут.

В миске смешиваю растопленное масло, яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль, растопленный шоколад и опару. Муку смешиваю с какао и просеиваю в жидкую смесь.

Замешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1–1,5 часа до увеличения в 2 раза. Подошедшее тесто обминаю, добавляю шоколадные капли, вмешиваю.

Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/3), накрываю и даю подойти еще 30–40 минут. Выпекаю 35–40 минут (время зависит от размера форм). Готовность проверяю деревянной шпажкой.

Остужаю на решетке. Для глазури растапливаю шоколад, вливаю горячие сливки, перемешиваю до однородности. Покрываю остывшие куличи глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

