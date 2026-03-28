28 марта 2026 в 19:58

Маньяки украли голову из гроба зверски убитой модели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Милана начала расследование по факту осквернения могилы и кражи головы 29-летней итальянской фотомодели Памелы Генини, убитой бывшим возлюбленным, сообщило издание NY Post. По предварительным данным, обезглавливание произошло недавно. Следователи уже установили троих подозреваемых, однако их мотивы пока остаются неизвестными.

Генини, основательница бренда пляжной одежды и участница реалити-шоу, была убита в октябре 2025 года. На ее теле обнаружили более 24 ножевых ранений. В совершении преступления обвиняется бывший возлюбленный модели — 52-летний бизнесмен Джанкарло Сончин.

По данным следствия, мужчина преследовал девушку после расставания и требовал возобновить отношения. В день убийства он проник в ее квартиру, воспользовавшись старым комплектом ключей.

Подозреваемого задержали на месте преступления после попытки самоубийства. В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее подмосковный маньяк Алексей Гаськов заявил, что совершил более 100 убийств с 1995 года. Он добавил, что во всем раскаялся и написал явки с повинной по всем эпизодам.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
