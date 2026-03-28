Известный российский стрелок ушел из жизни

Заслуженный тренер РФ по стрельбе Александр Суслов скончался на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Стрелкового союза России в Telegram-канале. Причины смерти не раскрываются. В сообщении отмечается, что подготовленные им стрелки не раз занимали призовые места на соревнованиях всероссийского и международного уровней.

Более 10 лет Александр Михайлович посвятил работе в сборной России по пулевой стрельбе. За эти годы его спортсмены не раз поднимались на пьедестал крупнейших всероссийских и международных соревнований, — отметили в Стрелковом союзе России.

Ранее в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола сообщили, что на 82-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Роза Салихова, уроженка Нижнего Тагила. Причины смерти в федерации не раскрыли.

Кроме того, пресс-служба Брянского государственного училища олимпийского резерва сообщила, что в зоне специальной военной операции погиб выпускник учреждения, трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков. Спортсмен считается самым титулованным тяжелоатлетом в истории региона. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.