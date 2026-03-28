Элитный кроссовер встретился с фонарным столбом на западе Москвы Porsche Cayenne задел бордюр и врезался в столб на западе Москвы

На западе Москвы автомобиль Porsche Cayenne врезался в опору уличного освещения, передает Telegram-канал «112». Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью на улице Коштоянца.

Иномарка выехала на перекресток на желтый сигнал светофора, водитель не успел завершить маневр, задел бордюр, а затем врезался в столб. В результате аварии никто серьезных травм не получил.

Ранее в МЧС по ЛНР сообщили, что в Луганске мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль, стоявший на светофоре. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Два транспортных средства остановились на перекрестке друг за другом. Замыкающей оказалась Lada 110, в которую и въехал байкер. Удар оказался настолько мощным, что задняя часть легковушки была полностью деформирована.

Кроме того, в Хабаровске произошло смертельное ДТП: Mercedes-Benz G-Class столкнулся с Toyota, после чего перевернулся. На опубликованных кадрах видно, как внедорожник на высокой скорости врезается в иномарку, затем несколько раз переворачивается и катится по дороге. Водитель Mercedes скончался на месте до приезда медиков.