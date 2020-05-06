Представители турбизнеса России устроили флешмоб в поддержку отрасли

https://static.news.ru/photo/16c57c0e-8f8c-11ea-818c-fa163e074e61_660.jpg Фото: tourism.interfax.ru

Сотрудники туристических компаний, отелей, информационных центров и прочих относящихся к турбизнесу организаций устроили флешмоб, призванный привлечь внимание к плачевному состоянию отрасли.

6 мая во всех популярный соцсетях появились снимки, видеозаписи и плакаты на тему кризиса индустрии туризма. Лозунг флешмоба — «SOSтояние туризма — SOSтояние страны». Акция стартовала на Чукотке и Камчатке, постепенно к ней подключаются другие регионы. Работники отрасли фотографируются и записывают видео на фоне закрытых отелей и сувенирных магазинов, кафе и туристических автобусов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала «Интерфаксу», что толчком для российской акции послужили события в Германии. Там представители турбизнеса вышли на митинги в 40 городах, требуя финансовой помощи от правительства.

Наша главная цель — показать обществу и государству, что принятые меры поддержки не спасают туристическую индустрию от вымирания, — подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

Как писал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова предрекла туристической отрасли роль «локомотива выхода из кризиса» для РФ.