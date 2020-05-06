Представители турбизнеса России устроили флешмоб в поддержку отрасли

Сотрудники туристических компаний, отелей, информационных центров и прочих относящихся к турбизнесу организаций устроили флешмоб, призванный привлечь внимание к плачевному состоянию отрасли.
6 мая во всех популярный соцсетях появились снимки, видеозаписи и плакаты на тему кризиса индустрии туризма. Лозунг флешмоба — «SOSтояние туризма — SOSтояние страны». Акция стартовала на Чукотке и Камчатке, постепенно к ней подключаются другие регионы. Работники отрасли фотографируются и записывают видео на фоне закрытых отелей и сувенирных магазинов, кафе и туристических автобусов.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина
Наша главная цель — показать обществу и государству, что принятые меры поддержки не спасают туристическую индустрию от вымирания, — подчеркнула пресс-секретарь РСТ.
Как писал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова предрекла туристической отрасли роль «локомотива выхода из кризиса» для РФ.
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