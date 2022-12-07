Представитель Киркорова опровергла сообщения о госпитализации его отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в разговоре с NEWS.ru опровергла информацию о госпитализации его отца Бедроса с пневмотораксом. По ее словам, отцу артиста вызвали врача и повезли на обследование. Она уточнила, что у Киркорова-старшего есть подозрение на воспаление легких.

Откуда такая информация? Только приехала скорая, еще даже не везут в больницу, а уже и диагноз поставили, и больницу определили. Ну, возраст, да, есть подозрение на воспаление легких, вызвали доктора. Повезли на проверку, потому что возраст. Только выехали, — заявила Успенская.

7 декабря СМИ сообщали, что Бедроса госпитализировали в одну из московских больниц с пневмотораксом (скоплением воздуха в подкожной клетчатке) и медики направили его в стационар.

Ранее «Невские Новости» со ссылкой на народного артиста России Ивана Краско сообщали, что художественного руководителя петербургского театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова госпитализировали в реанимацию. У заслуженного деятеля искусств РФ диагностировали инфаркт.

В октябре 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.