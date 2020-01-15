Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сложил с себя полномочия в связи с необходимостью пройти курс лечения. Об этом рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, — объяснил он в интервью РИА Новости.
По его словам, возможность передать свои полномочия другому лицу на определённый срок — это обычная практика, которая используется во всех субъектах.
Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров возложил обязанности главы Чечни на руководителя правительства республики Муслима Хучиева. Соответствующий документ опубликован на сайте главы Чечни и правительства республики.