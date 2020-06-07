Предпринимательницу осудили за мат и увольнение сотрудницы в пандемию

https://static.news.ru/photo/af985126-a98c-11ea-aa66-fa163e074e61_660.jpg Дарья Зарыковская Фото: zarykovskaya/vk.com

Пользователи Сети осудили блогершу и основательницу бренда «Мам, купи» Дарью Зарыковскую за то, что она обматерила свою сотрудницу и уволила её во время пандемии коронавируса.

Конфликт между работодательницей и её подчинённой случился из-за заказа мебели на дом. Зарыковская поручила сотруднице заняться этим вопросом, после чего между ними произошло недопонимание. В итоге начальница обматерила женщину и уволила её.

Данная история могла бы остаться незамеченной, ведь в России хамство со стороны руководителей не считается чем-то из ряда вон выходящим. Однако общественность после публикации переписки Зарыковской с уволенной сотрудницей в Twitter вспомнила, как предпринимательница говорила об уважительном отношении в коллективе, работающем на её бренд.

После этого разгорелся скандал. Пользователи Сети стали обсуждать непрофессионализм Зарыковской, её недопустимое поведение и не только. В итоге блогерша извинилась. Она признала своё поведение неэтичным и оправдалась тем, что конфликт произошёл «на фоне стресса». Также основательница «Мам, купи» попросила «не желать ей смерти». Сейчас социальные сети блогерши заполнены сообщениями с оскорбительными выдержками из её переписки с сотрудницей, направленными уже в сторону начальницы, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.