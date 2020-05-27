Минтруд назвал отрасли, в которых больше всего увольняли во время пандемии

https://static.news.ru/photo/67cfd7be-a02d-11ea-a415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

За вычетом сезонного фактора больше всего уволенных в следующих пострадавших отраслях: розничная торговля непродовольственными товарами, это общественное питание и это гостиничный бизнес, — цитирует его РИА Новости.

Как сообщает «Комсомольская правда», глава ведомства назвал существенный рост безработицы общемировым трендом, и отметил, что в России ситуация лучше, чем во многих других странах. Котяков привёл в пример США, где численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%, и Канаду, где тот же показатель увеличился до 13%.

Как писал NEWS.ru, безработица в России достигла 1,9 млн человек. Рост числа людей, потерявших работу и официально вставших на учёт, президент РФ Владимир Путин назвал ожидаемым.