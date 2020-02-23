https://static.news.ru/photo/0721d45c-561e-11ea-b63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У многих предпринимателей после попадания в СИЗО ухудшается здоровье и диагностируется рак. Это происходит из-за постоянного стресса, заявила член Совета по правам человека Ева Меркачёва.

Вообще в СИЗО на фоне стресса здоровье ухудшается у всех. Мы проводили в своё время исследование, и оно показало, что у московских бизнесменов очень часто на фоне испытываемого стресса диагностируется рак, хотя никаких предпосылок к нему не было, когда они были на воле, — рассказала Меркачёва «Интерфаксу».

По её словам, некоторые люди узнают о своих болезнях после попадания в СИЗО, где у них диагностируют при первичном осмотре гепатит, туберкулёз, ВИЧ.

Я, например, заходила в камеру к одному менеджеру, достаточно успешному, и он рассказал, что до того как попал в СИЗО, понятия не имел, что у него может быть ВИЧ, — рассказала Меркачёва.

По её словам, после попадания в СИЗО человек несколько дней находится на карантине. Он проходит диспансеризацию, сдаёт все анализы, а только потом оказывается в обычной камере.

NEWS.ru сообщал, что немецкие медики установили, что овсянка, орехи, тёмный шоколад и жирная рыба помогут справиться со стрессом, усталостью и тревожностью.